Prosegue iter per ospedale Narni-Amelia

Prosegue l'iter per la realizzazione del nuovo ospedale comprensoriale di Narni e Amelia: è stato infatti pubblicato, nella Gazzetta europea e in quella Ufficiale della Repubblica italiana, il bando per l'affidamento della progettazione esecutiva dell'opera. La procedura aperta attivata dall'Azienda Usl Umbria 2 è di rilievo eurocomunitario e prevede l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e ingegneria, relativi alla progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'opera, per un importo di quasi due milioni e 800 mila euro.

"Si tratta di un passaggio decisivo, il cui termine è fissato per il 28 febbraio - spiega la stessa azienda sanitaria in merito alla pubblicazione del bando - per procedere alla realizzazione della nuova struttura ospedaliera, fortemente voluta dalla Regione Umbria e dalla direzione generale dell'Azienda Usl Umbria 2".