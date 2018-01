Presidente Umbria, Forza #Oprah2020"

La possibile candidatura di Oprah Winfrey alla Casa Bianca nel 2020 trova subito una sostenitrice nella presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini, Pd. Che sul suo profilo Facebook pubblica una foto di loro due insieme con Todi sullo sfondo e un post concluso con "Forza #Oprah2020".

"Oprah Winfrey - scrive Marini - è considerata tra le donne più potenti al mondo, la prima afroamericana miliardaria nata povera, ed è famosissima per il suo The Oprah Winfrey Show andato in onda negli USA ininterrottamente dal 1986 al 2011. In occasione dei Globes, ci ha dedicato l'emozione di ascoltare un grande discorso democratico, liberal, appassionato, fatto con il cuore. In quella grande opportunità offertami di conoscerti personalmente mi hai raccontato della tua grande scuola, finanziata direttamente da te, in Africa, per sostenere le ragazze povere negli studi dandole una grande chance di futuro".

"Forza #Oprah2020" conclude la presidente umbra.