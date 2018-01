Misure sicurezza in area Basilica Assisi

Entreranno in funzione dall'11 gennaio ad Assisi i pilomat, dissuasori mobili installati in piazza san Francesco, in largo Gregorio IX e in via Frate Elia: una misura di sicurezza per il sito della Basilica di San Francesco stabilita dal Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica secondo direttive che risalgono al 2015.

Il controllo degli accessi svolto grazie ai dissuasori mobili e a due nuove telecamere di videosorveglianza, che si aggiungono a quelle già presenti nell'area, "consentirà - spiega il Comune - un ancor più accurato monitoraggio di un sito sensibile quale la Basilica di San Francesco con una progressiva minore invasività. L'accesso - su prescrizione inderogabile delle autorità di sicurezza pubblica - sarà consentito soltanto agli aventi diritto tra cui i residenti con effettiva dimora".

Nei primi giorni di sperimentazione di questo nuovo dispositivo di sicurezza, l'area sarà costantemente presidiata dalla polizia municipale per monitorare le eventuali necessità. In prossimità dei dissuasori mobili è stata apposta la relativa segnaletica verticale che ricorda come in condizioni di estrema emergenza, esclusivamente per l'accesso di ambulanze e mezzi di servizio, si possa telefonare al numero 112 oppure allo 0758190933.