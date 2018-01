Maria Trani nuovo commissario Adisu

La giunta regionale, su proposta dell'assessore Antonio Bartolini, ha nominato la dottoressa Maria Trani, nuovo commissario straordinario dell'Adisu, in sostituzione del professor Luca Ferrucci che ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico.

Trani, attualmente dirigente della stessa Regione del servizio politiche di sviluppo delle risorse umane del Servizio sanitario regionale, semplificazione in materia sanitaria e patrimonio delle Aziende sanitarie, resterà in carica fino alla nomina del nuovo amministratore unico dell'agenzia. Questo - spiega Palazzo Donini - sarà individuato, nei prossimi mesi, attraverso un avviso pubblico, così come prescritto dalla nuova normativa regionale.