Fiorini, "chiarezza" per ex Novelli

Il capogruppo regionale della Lega nord, Emanuele Fiorini, invoca "chiarezza" nella gestione della attuale fase legata alla vertenza della ex Novelli. Lo fa in vista dell'incontro in programma l'11 gennaio al Ministero dello sviluppo economico. Auspica quindi "una veloce risoluzione che permetta all'azienda di ripartire preservando il proprio patrimonio produttivo ed occupazionale".

Fiorini critica la gestione della vicenda da parte del Pd.

"Mentre Renzi sbandiera a tutto il mondo dati completamente distorti sulla crescita occupazionale italiana e mentre in Umbria la Giunta Marini continua a parlare di 'livelli di crescita' - sostiene -, fuori dai palazzi del potere della sinistra c'è una regione che soffre quotidianamente la morsa della crisi. Il 2018 è iniziato male, molto male, per l'Umbria. Perugina, Maran, Colussi, Ast, Ex Novelli solo per fare alcuni esempi". Per il capogruppo leghista la questione della Ex Novelli è "emblematica di come le cose vengono gestite".