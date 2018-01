Incidente su E45 con auto contromano

Un'auto che procedeva contromano si è scontrata stamani sulla E45 con un'altra vettura proveniente dal giusto senso di marcia. Due le persone rimaste ferite, in modo lieve, che sono state accompagnate all'ospedale di Pantalla per le cure necessarie.

L'incidente è avvenuto in direzione Ravenna tra gli svincoli di Todi/Orvieto e Fratta Todina, in provincia di Perugia.

Secondo quanto si è appreso, la persona che era alla guida dell'auto contromano si sarebbe allontanata.

Sull'accaduto sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri di Todi.

Sul posto anche i vigili del fuoco, il 118 e l'Anas che ha già provveduto a riaprire la carreggiata, che era stata temporaneamente chiusa. Il traffico è tornato regolare.