Ente Parco, no parcheggio a Castelluccio

"A Castelluccio si realizzi in fretta il cosiddetto 'deltaplano' e i caseifici dove delocalizzare le attività commerciali, ma abbiamo detto no al progetto di costruire un parcheggio per 35 camper e 70 auto". Lo dice all'ANSA il direttore dell'Ente Parco dei Monti Sibillini, Carlo Bifulco. "Cerchiamo sempre di offrire le giuste soluzioni per la valorizzazione e la promozione del nostro territorio - spiega - in uno spirito di ampia collaborazione con le amministrazioni locali e con gli altri enti. In questi mesi di emergenza post sisma abbiamo offerto la massima collaborazione per agevolare il percorso del ritorno alla normalità".

"Ma - aggiunge - non possiamo andare contro le leggi e contro i principi del Parco e quindi quando ci è stata prospettata l'idea di realizzare un parcheggio permanente a Castelluccio abbiamo dato il nostro parere negativo, suggerendo però di creare, ad esempio, una viabilità circolare così da poter adibire parte della strada a parcheggio".