Donna di 90 anni guida contromano su E45

Un'anziana di 90 anni, alla guida di un'auto, ha imboccato la E45 contromano ed è rimasta coinvolta in un incidente stradale senza gravi conseguenze.

Spaventata, è quindi scesa dall'auto e ha chiesto un passaggio per farsi accompagnare a casa, nella zona. E' proprio nella sua abitazione che l'hanno ritrovata i carabinieri, intervenuti sul posto.

La vettura dell'anziana si è scontrata con un'altra auto tra gli svincoli di Todi/Orvieto e Fratta Todina, in direzione Ravenna.

La novantenne e l'altro conducente sono rimasti lievemente feriti. Entrambi sono stati poi medicati all'ospedale di Pantalla. Nell'incidente - hanno riferito i carabinieri - è rimasta coinvolta anche una terza vettura nel frattempo sopraggiunta, senza conseguenze per i passeggeri. Sul posto anche i vigili del fuoco, il 118 e l'Anas.