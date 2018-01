Approvato Piano offerta formativa

L'Assemblea legislativa ha approvato a maggioranza (12 si e otto astensioni) il nuovo Piano dell'offerta formativa e della programmazione della rete scolastica 2018-2019 in Umbria.

Via libera, all'unanimità, anche a un ordine del giorno dei membri della terza Commissione che impegna la Giunta regionale alla costituzione di una cabina di regia, presieduta dall'assessore competente, attraverso la quale valutare "con puntualità e secondo principi di efficienza e razionalizzazione", la programmazione dell'offerta formativa su tutto il territorio per quello che riguarda l'attivazione di nuovo indirizzi nelle scuole secondarie di secondo grado ed in particolare negli istituti professionali.