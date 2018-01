A ospedale Terni la Summer school

Si terrà quest'anno presso l'azienda ospedaliera di Terni la seconda edizione del Summer School italo-polacco-giapponese, iniziativa formativa rivolta ai giovani laureati promossa e organizzata dalla University Medical school of Gdanz, dalla Nagoya University e, per l'Italia, dalla Fondazione dell'Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica. Presidente di quest'ultima è il dottor Giuseppe Fatati, direttore della struttura complessa di Diabetologia, dietologia e nutrizione clinica dell'ospedale ternano.

Come nella prima edizione, che si è tenuta a Danzica lo scorso settembre, il Summer School 2018 affronterà alcuni aspetti del modello nutrizionale della dieta mediterranea, con focus sull'alimentazione regionale, in relazione al rischio cardiovascolare e di altre patologie cronico-degenerative come il diabete.

La terza edizione sarà ospitata dal Giappone nel 2019.