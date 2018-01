Questore Perugia, produrre sicurezza

"Servire per produrre sicurezza" è l'obiettivo del nuovo questore di Perugia Giuseppe Bisogno che nel corso di una conferenza stampa ha illustrato quali saranno le linee guida del suo incarico. Sottolineando l'esigenza di "sconfiggere le paure" della gente.

Bisogno si è detto "felice" per il nuovo incarico. "Sarò impegnato - ha aggiunto - per onorare la fiducia che mi è stata data".

Riferendosi al personale della polizia in provincia di Perugia, il questore ha parlato di "ottima squadra". (ANSA).