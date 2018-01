Pm Spoleto, non giochiamo sulla pelle delle persone

"Non stiamo procedendo per intralciare la ricostruzione e tantomeno non giochiamo sulla pelle e sui drammi delle persone già duramente messe alla prova dal terremoto": lo ha sottolineato il procuratore capo di Spoleto, Alessandro Cannevale, spiegando il provvedimento di sequestro del centro polivalente di Ancarano di Norcia, con i relativi avvisi di garanzia. Lo ha fatto nel corso di una conferenza stampa tenuta insieme ai sostituti Patrizia Mattei e Gennaro Iannarone.

"Non vogliamo alimentare polemiche - ha detto Cannevale -, anzi ho molto apprezzato la compostezza del sindaco Alemanno nel reagire alla notizia di reato notificata".