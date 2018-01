Pm Spoleto, su sisma lavoro complesso

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 8 GEN - "Il lavoro che ci attende per i prossimi anni sui territori colpiti da sisma sarà particolarmente complesso e se ci si chiede se siamo preoccupati per quel che dovremo affrontare, rispondo sì, siamo preoccupati.

La situazione presenta un alto coefficiente di delicatezza oltre che una gravità oggettiva procurata dal terremoto": lo ha detto il procuratore capo di Spoleto, Alessandro Cannevale, rispondendo a una delle domande nel corso della conferenza stampa che si è svolta stamani negli uffici della Procura spoletina in merito al provvedimento di sequestro del centro polivalente di Ancarano di Norcia.

Atto che ha sollecitato le reazioni del mondo politico regionale e anche vibranti prese di posizione dei cittadini. Il procuratore nello spiegare lo spirito e "la serietà con cui si muovono" gli uffici ha anche auspicato che intervenga "un impianto normativo di maggiore chiarezza così da facilitare l'azione di tutti".