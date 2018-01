Barberini, influenza sotto controllo

"Sono sotto controllo i casi di influenza in Umbria. Nonostante un aumento degli accessi nei pronto soccorso e dei ricoveri in alcuni reparti di medicina generale per le situazioni più critiche, il sistema assistenziale regionale sta gestendo senza particolari problemi l'incremento del carico di lavoro, grazie a un potenziamento di attività e servizi": lo rende noto l'assessore umbro alla Salute, Luca Barberini.

"Negli ultimi giorni - spiega l'assessore - c'è stato un aumento del numero dei casi di influenza in tutte le classi di età, in particolare bambini e anziani, con un livello in linea con i dati nazionali. Rispetto all'attività ordinaria, negli ospedali umbri c'è stato, in media, un incremento del 15-20 per cento degli accessi complessivi ai pronto soccorso e di circa il 10 per cento del tasso di ricoveri".