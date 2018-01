Spettacolo per l'Airc a Foligno

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 7 GEN - "Sosteniamo la ricerca e l'iniziativa 'Aspettando l'Epifania' è un momento di solidarietà che mostra il grande cuore della città di Foligno e della nostra regione": a dirlo è stato l'assessore regionale alla Sanità, Luca Barberini, nel corso dello spettacolo di beneficenza a favore dell'Airc andato in scena al palasport di Foligno.

A organizzare e presentare la serata è stato Federico Angelucci, cantante folignate, reduce dal successo ottenuto nell'ultima edizione del programma televisivo "Tale e Quale Show". "Il mio impegno per l'Airc nasce già da tempo - ha raccontato Angelucci - e continuerà per sempre. Sono felice - ha detto ancora - di aver regalato alla mia città e all'Umbria una serata come questa".

Madrina della serata un'altra folignate, Francesca Testasecca, Miss Italia 2010. Sul palco tanti artisti e volti noti dello spettacolo e della Tv, tra questi Platinette, Annalisa Minetti, Valeria Altobelli, Benedetta Mazza e Antonio Mezzancella.