Solidarietà Nevi (FI) ad Alemanno

(ANSA) - PERUGIA, 7 GEN - "Esprimo a nome mio e del gruppo consiliare regionale di Forza Italia la più totale solidarietà al sindaco di Norcia Nicola Alemanno, che è indagato solo per aver fatto bene il suo lavoro nell'interesse dei cittadini": a dirlo, all'ANSA, è Raffaele Nevi, capogruppo FI in seno all'assemblea legislativa della Regione Umbria. Nevi interviene sull'avviso di garanzia inviato dalla procura della Repubblica di Spoleto al sindaco Alemanno e ad altre due persone, a seguito della realizzazione del centro polifunzionale della frazione di Ancarano. "La speranza - aggiunge Nevi - è che un magistrato illuminato archivi immediatamente questo provvedimento perché altrimenti sarebbe gravissimo. E costituirebbe un precedente molto pericoloso che indurrebbe sindaco e tecnici a non assumere più decisioni". Infine Nevi sottolinea che "quando ci sono queste devastanti calamità occorre una legislazione speciale che metta nelle condizioni di poter garantire una risposta immediata da parte dello Stato".