Polidori, totale solidarietà ad Alemanno

(ANSA) - PERUGIA, 7 GEN - "Totale solidarietà al Sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, nell'auspicio che la vicenda si possa chiudere in tempi rapidi". Lo dice la coordinatrice umbra, deputata di Forza Italia, Catia Polidori.

"Sara' opportuno - osserva - che il Presidente del Consiglio Gentiloni ed il Capo Dipartimento Borrelli, in mancanza di giurisprudenza, facciano chiarezza. C'è un rischio grande che è quello del blocco di tutte le iniziative simili avviate nel cratere".

"Il sindaco - spiega Polidori - è stato raggiunto da avviso di garanzia per aver autorizzato la costruzione di un centro sociale polivalente nella frazione di Ancarano. Una struttura al servizio della comunità" e "in linea con le disposizioni della Protezione civile. Secondo l'interpretazione, legittima, alla base dell'avviso tale costruzione avrebbe dovuto seguire l'iter autorizzativo ordinario in quanto ritenuta opera non provvisoria e non necessaria ed urgente per dare assistenza alla popolazione durante questa emergenza".