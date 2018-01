Storica maglia Curi esposta a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 6 GEN - La mostra dedicata a Renato Curi, che si chiuderà domenica 7 gennaio a Perugia, si arricchisce di un altro prezioso tassello, la maglia indossata dal calciatore nella storica partita Perugia-Novara, che sancì la prima promozione dei grifoni in serie A.

La maglia verrà esposta nell'ultimo giorno della mostra a coronamento di un successo che ha portato nella sala della ex Borsa Merci oltre 7 mila visitatori. La maglia è stata donata alla famiglia Curi da uno storico tifoso che l'aveva ricevuta direttamente dal calciatore quando la folla dei tifosi portò in trionfo i protagonisti di quella cavalcata.

Gli organizzatori della mostra ricordano che lunedì 8 alle ore 10 alla sala della Vaccara la famiglia Curi, il Comune di Perugia e la Camera di commercio presenteranno un bilancio di un evento che oltre a coinvolgere migliaia di sportivi è stato motivo di attrattiva per turisti e semplici cittadini.