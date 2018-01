Paparelli, presto altre delocalizzazioni a Norcia

(ANSA) - PERUGIA, 6 GEN - "L'inaugurazione delle prime tre delocalizzazioni dei ristoranti di Norcia è un altro segnale importante per la ripresa delle attività produttive e per il turismo del territorio": a dirlo Fabio Paparelli, vicepresidente della Regione Umbria, che ha partecipato al taglio del nastro delle strutture che ospitano cinque attività di ristorazione.

"Nelle prossime settimane consegneremo anche le altre quattro delocalizzazioni, entro il mese di gennaio, inoltre, contiamo di terminare anche tutte le casette Sae", ha aggiunto Paparelli.

L'assessore allo Sviluppo economico si è soffermato anche sulla situazione Castelluccio: "Appena verrà riaperta la strada inizieremo i lavori per la delocalizzazione delle attività che erano presenti al borgo prima del sisma". Paparelli sottolinea che a Castelluccio "influisce molto il fattore climatico".