In tanti a Norcia per arrivo befana

(ANSA) - PERUGIA, 6 GEN - La befana a Norcia è arrivata prima in moto e poi su una camion dei vigili del fuoco con tanto di sirena e lampeggianti blu. Stamani la "vecchierella" si è presentata in piazza San Benedetto in sella a un bolide su due ruote, scortata da una ventina di centauri provenienti da Spoleto, Foligno e alcuni borghi della Valnerina.

"Speriamo di aver fatto felici alcuni bambini di Norcia, questo ha voluto essere un segno di solidarietà verso questa città", ha spiegato il centauro-befana al termine dell'iniziativa. Se ad attendere i motociclisti in piazza c'erano tante persone, nel pomeriggio ce ne erano ancora di più a festeggiare la befana dei vigili del fuoco. Oltre ai bambini e i genitori nursini, davanti alla Basilica si sono radunati anche i tanti turisti che hanno scelto Norcia per trascorrere questo giorno di festa. Turisti che hanno preso d'assalto i ristoranti riaperti dopo il sisma che hanno fatto registrare, così, il tutto esaurito.