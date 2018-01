Giocattoli e musica per bimbi Chianelli

(ANSA) - PERUGIA, 6 GEN - Le tradizionali calze, ma anche tanti giocattoli e musica portati dalla befana ai bambini ospiti del Residence "Daniele Chianelli" e per i piccoli ricoverati al Reparto di Oncoematologia pediatrica dell'ospedale di Perugia.

Una grande festa per i piccoli pazienti, molti dei quali ospitati gratuitamente nei 30 appartamenti della residenza. E una grande rimpatriata con gli altri bambini che hanno terminato stanno per terminare le terapie. Tante calze, almeno 50, grazie alla collaborazione con il circolo dipendenti della Perugina.

Tanta musica grazie al coro dell'Università della Terza età di Perugia e grazie a "Lu comandante" e ai gruppi fans club di Vasco Rossi che per l'occasione hanno organizzato una raccolta di doni per i bambini. Doni - spiega una nota del Chianelli - che sono stati consegnati ai piccoli con una bellissima sorpresa: un misterioso e fatato tunnel in cui ciascun bambino è entrato e ha potuto scegliere quello che preferiva tra i tantissimi messi a disposizione.