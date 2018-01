Avviso Alemanno: su Fb, "fateci vivere"

"Fateci vivere, fa più danni la burocrazia che il terremoto, aberrante": sono alcuni dei commenti pubblicati nei social network a commento dell'avviso di garanzia al sindaco di Norcia. "Certe cose sono davvero incomprensibili - scrive ad esempio Paolo su facebook - cosa può essere più emergenziale di un centro polifunzionale per la popolazione dopo un sisma che ha raso al suolo quasi tutto?".

"Mi sarei aspettata avvisi di garanzia, come nelle migliori famiglie - commenta Enza - ma per un centro polifunzionale in una frazione fortemente danneggiata proprio no. Non gli mancherà modi di spiegare, ma sarà una ulteriore perdita di tempo prezioso".

"Ma non hanno niente da fare? Pensassero a far partire la ricostruzione - dice Francesca - e non a cercare sempre e comunque il 'marcio' anche dove non c'è". "In questi casi stiamo mettendo in atto la burocrazia", osserva Filomena. "Ti faccio tanti auguri Sindaco e coraggio", aggiunge.