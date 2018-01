Architetto umbro torna in Cina

(ANSA) - PERUGIA, 6 GEN - Ci ha provato, eccome. Tornato in Italia dopo nove anni a Hong Kong, ha prima speso tempo ed energie per districarsi nel "complicato mondo dei finanziamenti europei", con l'obiettivo di mettere su un'attività commerciale.

Poi ha ideato e disegnato la versione da viaggio di un oggetto utilizzato da praticanti del buddismo, che ha suscitato il vivo interesse di aziende produttrici, ma non la loro disponibilità a realizzarlo. Infine ha dato vita ad una originale ditta di servizi alla persona, ha acquistato i mezzi necessari, ha distribuito migliaia di volantini, ma la sua "Spesaservice+" è ferma al palo. Ha anche avviato un ciclo di conferenze negli Ordini degli architetti, sulla sua decennale esperienza nel settore a Hong kong, ma dopo i primi lusinghieri successi, anche questa attività ha registrato, osserva, "diverse resistenze".

Oggi, 16 mesi e 21 giorni dopo il suo ritorno in patria, l'architetto Moreno Negri, folignate di 51 anni, è di nuovo in Cina. "Vado dove mi vogliono", dice.