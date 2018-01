Ripa Meana, sposò Carlo in chiesa umbra

Si erano sposati nella suggestiva chiesa dei santi Filippo e Giacomo a Montecastello di Vibio, sulle colline umbre, Carlo e Marina Ripa di Meana, scomparsa all'età di 76 anni. Fino a qualche anno fa la coppia trascorreva molto tempo alla Carlina, la villa (poi venduta) in aperta campagna tra Montecastello e Todi.

Marina Ripa di Meana era molto legata all'Umbria dove il marito Carlo era stato anche consigliere regionale dei Verdi ecologisti. "A lui e alla famiglia esprimiamo le condoglianze della comunità umbra" ha detto la presidente della Regione Catiuscia Marini. "Ricordiamo Marina Ripa di Meana - ha aggiunto - come un personaggio esuberante e sensibile".

Il matrimonio religioso era arrivato nell'ottobre del 2002 a 20 anni dal rito civile. Una cerimonia "intima" ma con fiori, musiche e canti. "Come nella più classica tradizione" aveva detto. Celebrata a due passi dalla villa che anche Madonna aveva vanamente cercato di acquistare dopo avervi trascorso una breve vacanza.