Maxi schermo a Spoleto per don Matteo

Don Matteo torna dall'11 gennaio su Rai1 e in contemporanea con la messa in onda, Spoleto, ambientazione principale della serie dal 2013, celebrerà l'evento proponendo su un grande schermo i primi due episodi, a partire dalle 21 al Complesso Monumentale di San Nicolò.

Il Comune ha spiegato che l'ingresso è libero ma per il numero limitato di posti è gradita la prenotazione, entro le 17.30 dell'11 gennaio, alla mail iat.spoleto@comunespoleto.gov.it oppure tramite il numero 0743.218620. I titoli delle prime due puntate sono "L'errore più bello" e "Scene da un matrimonio".

L'11/a stagione di Don Matteo è stata girata a Spoleto da giugno a dicembre 2017. La fiction ha avuto un impatto positivo per il turismo a Spoleto e subito dopo la messa in onda degli ultimi episodi della nona stagione nei musei della città e negli uffici di accoglienza si sono avuti incrementi di visitatori, calcolati intorno al 35%.