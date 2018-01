A Provincia Perugia premio sostenibilità

(ANSA) - PERUGIA, 5 GEN - La Provincia di Perugia, con il progetto di ristrutturazione e di recupero del Monastero di San Secondo all'isola Polvese, si è aggiudicata il premio Sostenibilità 2017 per la categoria "Ristrutturazione non residenziale".

Organizzato dall'Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena (AESS), il concorso, giunto alla settima edizione, coinvolge tutto il territorio nazionale e si propone di valorizzare e divulgare le buone pratiche del costruire attraverso la selezione di realizzazioni e progetti che abbiano seguito i principi costruttivi della bioarchitettura e dell' efficienza energetica.

"La partecipazione della Provincia - ha spiegato il presidente Nando Mismetti - nasce dalla volontà di dimostrare come, pur nella difficile fase che sta attraversando, sia in grado di misurarsi alla pari con i più significativi interventi realizzati nell'ambito della bio-architettura e della domotica.

Il premio rappresenta il giusto riconoscimento delle capacità e professionalità presenti". (ANSA).