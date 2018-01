A Norcia nuove aree per insediamenti industriali

Il Comune di Norcia mette a disposizioni lotti di terreno per nuovi insediamenti industriali e artigianale. C'è tempo fino al 31 gennaio per avanzare eventuali manifestazioni di interesse.

"Soltanto qualora ci dovessero essere più imprenditori interessati a fare impresa sul nostro territorio, il Comune avvierà le opere di urbanizzazione per favorire l'arrivo di nuove attività", ha spiegato all'ANSA, Giuliano Boccanera, assessore allo Sviluppo Economico. "L'area in questione - ha aggiunto - si trova nella zona industriale e attualmente è di proprietà di un privato, ma rientra all'interno del Piano regolatore generale di Norcia che già prima del terremoto aveva previsto di realizzare una nuova zona Pip-Piano insediamenti produttivi su questi terreni, che potrebbero ospitare anche una ventina di imprese".