"Nessun depauperamento ospedale Pantalla"

(ANSA) - PERUGIA, 4 GEN - "Non c'è alcuna idea di depauperamento dell'ospedale di Pantalla, anzi la programmazione regionale ha puntato a un suo potenziamento e a una riorganizzazione generale dei servizi sanitari nel territorio della Media Valle del Tevere, per rispondere in maniera più efficace ai bisogni di salute dei cittadini, anche in stretto collegamento con l'Azienda ospedaliera di Perugia": lo precisa l'assessore regionale alla Salute, alla Coesione e al Welfare, Luca Barberini. "L'unificazione dei presidi ospedalieri di Todi e Marsciano - spiega - ha portato solo vantaggi al territorio della Media Valle del Tevere, perché oggi consente di avere un ospedale in linea con gli standard dimensionali e qualitativi imposti da norme nazionali. Inoltre, grazie alla riconversione dei vecchi nosocomi, c'è stato un rafforzamento dei servizi sanitari territoriali, con la realizzazione delle Case della Salute"; "si tratta di un presidio di territorio valorizzato attraverso forme di collaborazione con la rete ospedaliera regionale".