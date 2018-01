Nata la secondogenita di Ivan Zaytsev

(ANSA) - PERUGIA, 4 GEN - E' nata nella clinica di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia la secondogenita del campione di pallavolo Ivan Zaytsev.

Lo ha annunciato lo stesso giocatore, in forza alla Sir Safety Conad Perugia con dei post nei social network: "Alle 12.12 ti ho vista nascere… e ora finalmente posso urlarlo al mondo intero...

Benvenuta nel Mio Cuore Sienna!!!!".

Migliaia i messaggi di congratulazioni nei social, dove lo schiacciatore ha pubblicato una fotografia che lo ritrae insieme alla moglie Ashling con in braccio la figlia. Auguri alla famiglia e "al piccolo Sasha", primo figlio di Zaytsev, pure dalla società pallavolistica perugina che, sempre via social, ha annunciato anche la nascita di Leonardo, figlio del secondo libero della Sir Safety Perugia Andrea Cesarini.