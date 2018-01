Il terremoto fuori dal cratere in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 4 GEN - Il terremoto di cui nessuno parla: in Umbria, fuori dal "cratere sismico" dei 15 comuni di cui fanno parte i centri più colpiti quali Norcia, Cascia e Preci, ci sono altri 511 nuclei familiari - per un totale di 1.250 persone - che hanno le proprie abitazioni lesionate e quindi inagibili, così da ricorrere al Contributo di autonoma sistemazione (Cas). Solo a Foligno sono 110 le domande attivate, a Gualdo Cattaneo 50, a Montefalco 48, a Marsciano 43, a Narni 21, a Bevagna 20, a Terni 18, ad Acquasparta 14, a Campello sul Clitunno 11, a Gubbio 10, nessuna a Perugia. Numeri raccolti dall'ANSA tramite il centro funzionale della Protezione civile, il cui responsabile, Alfiero Moretti, spiega: "In totale sono 50 i comuni interessati e se anche l'attenzione mediatica è soprattutto rivolta alla Valnerina, noi siamo chiamati a gestire un'emergenza molto più ampia. Fuori dal cratere abbiamo la stragrande maggioranza di edifici con danni lievi, ma ci sono anche abitazioni che sono state seriamente danneggiate".