Concerto di Buon Anno il 7/1 a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 4 GEN - Sarà la Filarmonica di Solomeo a dare il benvenuto al 2018 nella cornice della sala dei Notari di palazzo dei Priori, a Perugia, con il "Concerto di Buon Anno" in programma domenica 7 gennaio alle ore 17,30.

L'orchestra, guidata dal maestro Francesco Verzieri, eseguirà "Trumpet Voluntary" di Jeremiah Clarke nell'arrangiamento di Antonella Bona; "Avatar Soundtrack Highlights" di James Horner nell'arrangiamento di Jay Bocook; "Cantico" di Angela Ciampani e Lorenzo Pusceddu; "Meditazione" di Lorenzo Pusceddu; "Emperor Waltz" di J. Stauss nell'arrangiamento di Roland Smeets; "Elgar's Theme" di Edward Elgar nell'arrangiamento di Ofburg; "The Typewriter" di Leroy Anderson arrangiato da Hans Van Der Heide.

Il concerto si concluderà con l'esibizione del brano "Minnie the Moocher" nell'arrangiamento di Giancarlo Gazzani.