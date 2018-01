Fondi imprese per efficienza energetica

Si aprono i termini per la presentazione delle domande di contributo relative agli investimenti per l'efficienza energetica da parte delle imprese.

Lo ha annunciato il vicepresidente della Giunta regionale e assessore allo Sviluppo Economico, Fabio Paparelli. Spiegando che l'avviso pubblico è stato emanato in coerenza con la strategia "Europa 2020", nell'ambito del Programma operativo regionale Fesr (Fondo europeo di sviluppo regionale) 2014-2020 dell'Umbria in attuazione dell'azione Azione 4.1.1 che prevede il sostegno alle imprese che realizzano investimenti volti al risparmio energetico ed utili alle riduzioni delle emissioni climalteranti.

"L'avviso - spiega l'assessore Paparelli - è stato pubblicato il 27 dicembre e prevede la compilazione delle domande a partire dalle 10 del 16 gennaio 2018 e fino alle 12 del 7 febbraio 2018, mentre l'invio delle domande di ammissione potrà essere fatto a partire dalle 10 del 24 gennaio 2018 e fino alle 12 del 7 febbraio 2018".