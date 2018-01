Il 6/1 presepe vivente a Montefalco

(ANSA) - PERUGIA, 2 GEN - Dopo il successo della prima rappresentazione, con la partecipazione di oltre 800 persone, torna il 6 gennaio il presepe vivente a Montefalco. I visitatori, accompagnati dalle guide, potranno assistere alle scene che quest'anno hanno come tema "Il Re della Pace è nato...Venite, Adoriamo..". Sono previste tre repliche, alle 16, alle 17 e l'ultima alle 18 con partenza dal chiostro di Sant'Agostino. Nella prima tappa, la piazza del Comune, si svolge la scena del primo fratricidio: Caino uccide Abele. Al Museo di San Francesco viene rappresentata la profezia di Isaia "Un mondo senza guerra è possibile?". Si prosegue per la via dei Mestieri e dei Mercati, verso la tappa che rappresenta San Giovanni Battista con la sua austerità che propone un cammino semplice per essere costruttori di pace. Si arriva quindi al Priorato dove è allestito il campo dei pastori e si prosegue verso Betlemme, cioè la chiesa di Sant'Agostino.