Il 5 gennaio via ai saldi invernali

Al via il 5 gennaio i saldi invernali in Umbria dove Confcommercio prevede un volume di acquisti "leggermente inferiore a quello dell'anno scorso, ma in linea con il momento". Secondo le stime dell'Ufficio studi dell'organizzazione ogni famiglia spenderà 331 euro per l'acquisto di capi d'abbigliamento, calzature ed accessori.

Per Confcommercio i saldi arrivano in Umbria dopo un Natale che nel fashion retail ha visto una ripresa "ancora debole" e acquisti "col freno tirato, con forti preoccupazioni manifestate in particolare dagli operatori dei centri storici. La categoria spera quindi di trovare nei saldi "una boccata di ossigeno ed un innesto di liquidità".

"Anche se veniamo da un Natale poco soddisfacente - sottolinea il presidente di Federmoda Confcommercio Umbria Carlo Petrini - vogliamo guardare alle vendite promozionali con ottimismo, perché rimangono ancora una fase cruciale per le imprese del retail e per le gli investimenti annuali dei consumatori in abbigliamento e calzature".