Comune cerca amministratore Terni Reti

Il Comune di Terni ha pubblicato un avviso per la procedura per l'ammissione delle candidature al ruolo di amministratore unico della partecipata Terni Reti srl.

Si è reso necessario dopo le dimissioni presentate dall'ex amministratore, Vincenzo Montalbano Caracci, ai domiciliari dal 21 dicembre (misura nel frattempo attenuata) nell'ambito di un nuovo filone dell'inchiesta Spada su presunte irregolarità nell'affidamento di incarichi di consulenza esterna. La nomina del nuovo amministratore, tra i candidati con curriculum e profili di legge idonei, spetta per legge al sindaco.

L'amministratore - spiega il Comune - deve possedere una competenza tecnica, giuridica o amministrativa specifica e adeguata alle caratteristiche della carica. I rappresentanti sono scelti considerando le qualità professionali e le competenze, in base a titoli di studio, incarichi professionali, accademici e in istituzioni di ricerca, pubblicazioni, esperienza amministrativa o di direzione di strutture pubbliche e private.