Vietati i botti di Capodanno a Spoleto

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 30 DIC - Niente fuochi d'artificio anche a Spoleto, la notte di Capodanno.

In ottemperanza alla circolare della prefettura sulla "Gestione della sicurezza nelle manifestazioni pubbliche", la giunta comunale - riferisce una nota dell'ente - ha infatti emesso un'ordinanza che dalle 21,30 del 31 dicembre alle ore 2,30 del primo gennaio, vieta l'utilizzo di fuochi d'artificio, botti e petardi di qualsiasi genere nei seguenti luoghi: piazza della Libertà, via S. Agata, corso Mazzini, largo Ferrer, via del Mercato, piazza del Mercato, via Arco di Druso, via Brignone, via B. Egio e tratto di viale Matteotti incrocio via B. Egio-via Monterozze direzione piazza della Libertà. Dispone inoltre, nel centro storico, il divieto dell'utilizzo di bottiglie di vetro e lattine nelle aree pubbliche e il divieto della vendita di bevande da asporto in bottiglie di vetro e lattine.

I percorsi meccanizzati e il parcheggi della Spoletosfera, Posterna e Ponzianina saranno aperti fino alle 4 dell'1 gennaio.