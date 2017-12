Ragazze pedinate a Perugia, un arresto

(ANSA) - PERUGIA, 30 DIC - I carabinieri di Perugia hanno eseguito una misura cautelare in carcere emessa dal Gip a carico di un 38enne, nato in Germania e cresciuto in Italia, più volte indagato in passato, ospite presso la locale Caritas diocesana, ritenuto responsabile di rapina aggravata e di violenza privata.

L'uomo nel novembre scorso, avrebbe insistentemente seguito giovani donne ed anche un bambino di 11 anni fino alla porta delle loro abitazioni, riuscendo ad entrare negli androni dei palazzi. In particolare il provvedimento fa riferimento ad una rapina ad una 21enne polacca, che era stata sorpresa alle spalle, strattonata, fatta cadere e minacciata di morte, poi derubata del portafogli, contenente 50 euro. Nel secondo episodio che gli viene contestato, una studentessa statunitense 19enne, dopo essere stata pedinata fino all'androne del palazzo in cui abita, era stata sorpresa anch'ella alle spalle. Le erano state quindi sottratte delle foto che aveva in mano, ma le sue urla avevano fatto fuggire il malvivente.