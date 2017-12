Mini-vacanza in Umbria per Salvini

(ANSA) - PERUGIA, 30 DIC - Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha scelto l'Umbria per una mini-vacanza.

Lo ha reso noto lui stesso con un "selfie" pubblicato il 28 dicembre nella propria pagina personale Facebook, dove si legge: "Incantevole Umbria, stupenda Montefalco. Rimane solo da mandare a casa il Pd".

Lo riferisce il senatore Stefano Candiani in una nota nella quale commenta che "la scelta dell'Umbria come luogo di vacanza, da parte di Matteo Salvini, ci riempie d'orgoglio, ancor più il fatto che abbia optato per Montefalco, splendida cittadina esempio di una sana e valente amministrazione che risponde all'avvocato Donatella Tesei".

"Il nostro segretario federale - continua il senatore della Lega - non ha mai nascosto l'affetto per questa meravigliosa regione, c'è stato vicino alle ultime amministrative permettendoci di espugnare Todi, era presente a Terni e l'anno prima a Città di Castello, Umbertide ed Assisi, come a voler confermare l'impegno morale e costante della Lega Umbria nel liberare questa regione" dal Pd.