Spazzaneve su strade monti del Ternano

(ANSA) - TERNI, 29 DIC - I mezzi spazzaneve della Provincia di Terni sono al lavoro su alcune zone di montagna sopra i 600 metri, dove sono caduti tra i 15-20 centimetri di neve.

Si tratta soprattutto delle aree della Valnerina e di Stroncone.

Le strade maggiormente interessate - spiega una nota di palazzo Bazzani - sono la provinciale 63 dei Prati di Stroncone, la provinciale 66 di Collebertone, la provinciale 17 Arrone-Polino, la provinciale 4 Arrone-Montefranco e la provinciale 68 San Mamigliano nel territorio comunale di Montefranco.

Grazie all'intervento del servizio viabilità dell'ente, le strade sono tutte normalmente percorribili essendo state liberate da neve e ghiaccio. Le operazioni di monitoraggio su tutta la rete stradale di competenza della Provincia proseguono.

Controlli sono in corso inoltre su alcuni tratti stradali fra Narni e Calvi dell'Umbria per verificare le condizioni dei costoni rocciosi adiacenti alle carreggiate. Al momento tuttavia non si riscontrano pericoli o problemi particolari.