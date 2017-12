Sindaco Terni, legittimi atti adottati

(ANSA) - PERUGIA, 29 DIC - "L'amministrazione comunale ha avuto conferma dal segretario generale dell'ente che gli atti adottati dalla giunta comunale sono legittimi, in quanto l'organo deliberante è nel pieno delle sue funzioni": a sottolinearlo, è il sindaco di Terni, Leopoldo Di Girolamo, dopo l'arresto (ai domiciliari) dell'assessore al Bilancio Vittorio Piacenti d'Ubaldi nell'ambito di un nuovo filone dell'inchiesta Spada.

Il sindaco risponde così in particolare alle critiche del presidente del gruppo consiliare Fdi, Marco Cecconi, secondo il quale "l'esecutivo è sceso al di sotto della soglia minima prevista dallo Statuto comunale", quindi "l'unico organo istituzionale, per ora, legittimamente in carica oltre al consiglio comunale". "L'assessore Vittorio Piacenti D'Ubaldi - precisa Di Girolamo - è, a norma della legge Severino, sospeso, non decaduto, come ha comunicato la Prefettura. Si tratta di una situazione che peraltro, purtroppo, non è nuova per il nostro ente e questo aspetto è già stato chiarito in passato".