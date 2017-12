Sindaco Amelia, ricostruiremo le mura

(ANSA) - AMELIA (TERNI), 29 DIC - "Ricostruiremo le mura come erano prima del crollo": a prometterlo è stato il sindaco di Amelia, Laura Pernazza, intervenendo durante la conferenza stampa di fine anno tenuta in Provincia di Terni per fare il punto sull'attività amministrativa del 2017.

In particolare Pernazza, affiancata dalla giunta, ha ricordato che è già stata recuperata l'area adiacente alla porzione crollata nel 2016 delle mura, dove sono stati ricavati 40 posti auto a servizio della città e che la sovrintendenza ha già stanziato 500 mila euro e sta approntando un progetto per il recupero della prima parte.

"C'è l'impegno della Regione - hanno aggiunto la Pernazza e l'assessore ai Lavori pubblici, Avio Proietti Scorsoni - a reperire il resto delle risorse mancanti per il completamento dei lavori".