Orvieto, firmato accordo Area interna

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 29 DIC - Mediante la firma elettronica di Agenzia per la coesione del Consiglio dei ministri, Regione Umbria, Comune Orvieto, è stato firmato l'accordo di programma quadro "Area Interna Sud Ovest Orvietano" dell'Umbria. Complessivamente movimenterà nei prossimi anni circa 20/22 milioni di euro.

La firma, che completa formalmente la fase progettuale della strategia delle Aree interne, è stata apposta dal sindaco di Orvieto, Giuseppe Germani, in qualità di rappresentante dell'ente capofila dei venti comuni dell'area. "Ora inizia la parte operativa da definire tra i sindaci del territorio - afferma Germani in una nota - e prossimamente convocheremo un incontro pubblico per spiegare nel dettaglio i progetti da attivare su tutta l'area. Saranno sostenuti dalla parte pubblica per circa 14 milioni (fondi pubblici provenienti dallo Stato e dalla Regione anche attraverso risorse Ue) con la compartecipazione dei privati per la parte restante".