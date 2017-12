Incendio a Perugia,ordinanza del sindaco

(ANSA) - PERUGIA, 29 DIC - Il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, ha emesso un'ordinanza con provvedimenti a tutela della salute pubblica, in seguito all'incendio che ha interessato il magazzino in Strada delle Fratte il 27 dicembre e dopo i controlli svolti dai soggetti competenti, tra cui, in particolare, Arpa Umbria, Usl Umbria 1-servizio igiene pubblica e vigili del fuoco.

All'esito dei sopralluoghi, Usl 1 e vigili del fuoco hanno sollecitato l'emissione del provvedimento. Questo stabilisce - è detto in una nota - per un'area compresa in un raggio di 500 metri, il "consumo di prodotti alimentari coltivati solo dopo accurato lavaggio" e, "ove possibile, la spellatura o sbucciatura"; "divieto di consumo dei prodotti coltivati, da parte dei soggetti più a rischio, come bambini, donne in gravidanza e in allattamento; divieto di raccolta e consumo di funghi; divieto di pascolo e razzolamento degli animali da cortile; divieto di utilizzo dei foraggi e cereali destinati agli animali, raccolti nell'area interessata dall'incendio.