Annullato concerto Capodanno Arbore

(ANSA) - PERUGIA, 29 DIC - Il concerto di Capodanno di Renzo Arbore previsto al PalaEvangelisti di Perugia è stato annullato per una sciatalgia dell'artista: è quanto riferiscono gli organizzatori, spiegando che la richiesta per il rimborso dei biglietti deve essere fatta entro il 31 gennaio 2018.

"Con grande dispiacere - ha commentato Arbore - sono costretto ad annullare un concerto importantissimo di Capodanno a Perugia che sarebbe stato per me anche un comune festeggiamento con i miei concittadini perugini e umbri in particolare per i miei successi televisivi".

"Una festa di fine anno - ha aggiunto l'artista - che avevo già organizzato al meglio con i miei amici dell'Orchestra Italiana e per la quale ero stato già intervistato promettendo divertimento e un augurio sincero per il 2018 a tutti i numerosi spettatori. Spero che siano proprio loro a comprendere il mio profondo dispiacere. Con i miei più affettuosi auguri".

Il rimborso va richiesto nei circuiti online o nei punti vendita dove è stato acquistato.