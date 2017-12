Provincia Terni approva bilancio

A tre anni dall'ultima volta, la Provincia di Terni è tornata ad approvare il proprio bilancio di previsione: la manovra, di circa 100 milioni e 800 mila euro, è stata ratificata dal consiglio provinciale (nove voti favorevoli, uno contrario) e dall'assemblea dei sindaci (voto unanime), riuniti a palazzo Bazzani per l'esame del documento di previsione 2017 e del Documento unico di programmazione.

"E' il primo bilancio dopo tre anni di grandissime difficoltà che ci hanno impedito di svolgere al meglio il nostro ruolo e di lavorare in maniera ottimale per i cittadini", ha detto il presidente della Provincia, Giampiero Lattanzi. "Con il bilancio approvato e le risorse previste nella finanziaria - ha aggiunto - si ricomincia ad imboccare la strada della normalità e si segna finalmente un'inversione di tendenza".