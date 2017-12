Marini 'guida' a Palazzo Donini

"Apriamo, per la terza volta, le porte di Palazzo Donini per far conoscere ai cittadini il palazzo di grande prestigio e fascino dal punto di vista architettonico e artistico che ospita la Presidenza della Giunta regionale": così la presidente della Regione, Catiuscia Marini, che, insieme al professor Francesco Federico Mancini, docente di Storia dell'arte moderna all'Università di Perugia, ha guidato un folto gruppo di visitatori alla scoperta delle sale al Piano nobile e al piano terra.

La visita è stata preceduta da una conferenza nel corso della quale Marini e il professor Mancini hanno illustrato le principali tappe della storia della famiglia Donini e del Palazzo, le sue caratteristiche architettoniche e artistiche.

Il programma dell'apertura straordinaria di Palazzo Donini prevede venerdì 29 dicembre, visite guidate alle 11.30, 12.30, 15.30 e 16.30 (a cura di Sistema Museo, su prenotazione obbligatoria al bookshop della Galleria nazionale dell'Umbria, tel. 075 5721009).