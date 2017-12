Grigi acquisisce Dell'Aventino mangimi

Si è conclusa la trattativa che ha portato all'acquisizione da parte del gruppo Grigi dello storico marchio Dell'Aventino Mangimi di Fossacesia (Chieti). E' stato perfezionato dall'azienda umbra - che riferisce dell'operazione - e ha portato al rilevamento dell'intero ramo commerciale Dell'Aventino, la cui attività "resterà inalterata".

Per Grigi "si tratta un'importante operazione in termini di volumi e di fatturato che rafforzerà ulteriormente la penetrazione sul mercato". "Dell'Aventino, con alle spalle oltre 50 anni di storia nel settore della zootecnia e un fatturato che sfiora i 30 milioni di euro - prosegue la nota -, ha individuato nell'azienda umbra l'alternativa ideale per sviluppare il brand nei prossimi anni e consolidare la propria posizione. Con questa ultima rilevante iniziativa, Gruppo Grigi consolida ulteriormente la sua leadership nel settore dei mangimi e si afferma ancora una volta per la dinamicità e per la strategica attenzione alle possibilità che il mercato propone".