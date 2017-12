Eles: punta a 70% fatturato all'estero

Oltre il 50% del fatturato, che nel 2016 ha superato i 13 milioni di euro, deriva dall'export: operando con società internazionali che producono i semiconduttori, la Eles Semiconductor Equipment di Todi ha obiettivi di sviluppo per puntare ad oltre il 70%. Ad affermalo è Francesca Zaffarami, amministratore delegato di Eles Spa.

"Sace-Simest sono stati nostri partner dalle prime fasi dell'internazionalizzazione - ha ricordato Zaffarami -, un percorso che contiamo di sviluppare ancora insieme a loro". Eles Spa è cliente Sace (gruppo Cdp) dal 2016. La società ha beneficiato di una garanzia su un finanziamento da 600mila euro finalizzato a supportare attività di R&S relative alla progettazione e allo sviluppo della piattaforma di Adaptive Test for Reliability. Zaffarami ha poi sottolineato che "ci sono buone prospettive di business anche per l'operatività di Simest, per ulteriori investimenti in R&S".