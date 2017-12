Campagna per prevenzione rischi botti

(ANSA) - PERUGIA, 28 DIC - In vista della notte di San Silvestro cresce l'attenzione delle forze dell'ordine sulla vendita e sull'uso dei fuochi d'artificio. I primi controlli sono stati già compiuti e "non sono emerse irregolarità" ma l'allerta rimane alta grazie anche a un piano di prevenzione al quale collaborano l'Azienda ospedaliera di Perugia e la questura.

"Chi vuole comprare fuochi si deve affidare a rivendite autorizzate" hanno detto il commissario capo Veronica Di Francesco e il sostituto commissario Roberto Rughetti in un incontro al Santa Maria della Misericordia.

L'importanza del "diffondere la cultura della sicurezza in fatto di fuochi d'artificio" è stata sottolineata anche dal direttore generale dell'Azienda ospedaliera Emilio Duca e dal responsabile del servizio infermieristico del 118 Giampaolo Doricchi. Il responsabile della struttura complessa di Ortopedia, professor Auro Caraffa ha quindi parlato "dell'importanza dei messaggi di prevenzione che servono affinché la festa non diventi dramma".