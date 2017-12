Vissani, Marchesi apoteosi cucina

"Gualtiero Marchesi è stato il più grande di tutti. A noi cuochi ha dato lustro e quello che oggi sappiamo fare lo dobbiamo a lui": a dirlo, all'ANSA, è un altro Maestro della cucina italiana, Gianfranco Vissani. Secondo il quale quella dello chef milanese "è stata ed è tuttora l'apoteosi più bella della cucina italiana". "Benché non sia stato un suo allievo - ha affermato Vissani parlando di Marchesi - l'ho amato, è stato un uomo di grande valore e ricordare Gualtierino, come affettuosamente lo chiamavo, mi emoziona".

Vissani ha raccontato come Marchesi non amasse molto la cucina post moderna. "Un solo tortellino o un solo pisello nel piatto non era roba per lui - ha sottolineato - e riteneva stupidaggini le varie cotture a basse temperature o l'uso dell'azoto. La sua cucina ha rispecchiato sempre quello che lui stesso era, vale a dire un uomo raffinato, di grandi principi e molto attento alla tradizione".